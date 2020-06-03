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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Antrenörü Fuat Kalay: “Sonunda hak ettiğimiz yerdeyiz”

İHA

Melikgazi Belediyespor Voleybol Antrenörü Fuat Kalay: “Sonunda hak ettiğimiz yerdeyiz”

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig final grubunda mücadele eden takımları 1. Lig’e davet etti.
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 3 Grup’u 15 galibiyet ve 44 puan ile lider bitirerek 1. Lig’e yükselme maçlarına katılma hakkı kazanan Melikgazi Belediyespor, yarı final maçlarını Eskişehir’de oynamış ve elde ettiği başarıyla final grubuna kalmıştı. Sekiz takımın katıldığı final grubunda 1. Lig vizesi alamayan Melikgazi Belediyespor, Türşat Spor Kulübü, Adıyaman Gölbaşı ve Yeniköyspor takımları TVF tarafından 1. Lig’e davet edildi. 1.Lige davet edilen Melikgazi Belediyespor yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Melikgazi Belediyespor Voleybol Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada; “Ve sonunda 1. Ligdeyiz. Çok çalışmanın, azmin, kardeşliğin, paylaşmanın en üst seviyede yaşandığı bir yılın sonunda nihayet hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu süreçte bizleri hep destekleyen Melikgazi Belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, final maçlarına Eskişehir’e kadar gelen, maddi ve manevi her türlü desteğini esirgemeyen Melikgazi Belediyesi başkan yardımcısı ve Kulüp başkanımız Yakup Yüksel'e, kulüp yöneticilerimize ve en önemlisi bu başarıda en büyük pay sahibi her türlü fedakârlığı yapan cefakâr sporcularıma çok teşekkür ederim. Çekirdekten alıp yetiştirdiğimiz ahlaklı, çalışkan ve dürüst sporcularımız ile gurur duyuyorum. Biz birlikte bir takımız. Aile olmak kolay değil. Herkesin emeğine sağlık. Kayseri voleyboluna ve ailesine hayırlı olsun” diye konuştu.

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