Kayseri'de virüs tedavisi gören ve taburcu edilen pozitif hasta sayısı 4 bine yaklaştı

Kayseri Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada hastanelerde korona virüs tedavisi gören ve taburcu edilen pozitif ve şüpheli hasta sayısının 4 bine yaklaştığı, vefat eden pozitif hasta sayısının ise 40 olduğu bildirilerek, tedbirlere uyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca; yoğun bakımda takip edilen hasta sayısının 18, entübe olarak solunum desteği alan hasta sayısının ise 7 olduğu belirtilerek; "Tedbirlere uyalım. Maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyene uyalım. Tokalaşmayalım, her şeyi geçti olarak görmeyelim. Salgın başladığından beri korona test pozitif hasta sayımız bin 454. Bugüne kadar Kayseri nüfusunun binde biri etkilendi. Vakit çok erken kurallara uyalım" uyarılarında bulunuldu.

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