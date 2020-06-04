Otomobilin çarptığı mobilya işçisi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı mobilya işçisi Ersoy Çimen (44), hayatını kaybetti.<br>Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan mobilya işçisi Ersoy Çimen'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken Yasin T. yönetimindeki 34 RV 2031 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çimen, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy Çimen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü Yasin T. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-04 10:19:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.