Felç geçiren hasta hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

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Kayseri’de felç geçiren 88 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde beynine kan gitmemesi nedeniyle felç geçiren 88 yaşındaki Ş.S. yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan değerlendirmeler sonrasında Kayseri’ye sevk edilmesine karar verilen Ş.S. için hava ambulansı talep edildi.

Kayseri’den havalanan hava ambulansı 88 yaşındaki kadın hasta kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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