Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Y.T.'nin kullandığı 34 RV 2031 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 41 yaşındaki E.Ç.'ye çarptı. Ağır yaralanan E.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, sürücünün gözaltına alındığını, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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