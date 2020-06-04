Kayserispor´da test sonuçları negatif çıktı

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) HES Kablo Kayserispor´lu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada´ "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-04 13:04:30<br>

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