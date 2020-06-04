Kayserispor'da korona virüs bulgusuna rastlanmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan korona virüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.