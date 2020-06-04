Kayseri'de boş arazide cenin bulundu

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<br>Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, boş arazide yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.<br>Öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Beşparmak mahallesinde cenini gören vatandaş, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, otların arasındaki cenin üzerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-04 14:17:41<br>

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