‘Beyaz masa sosyal medyada’ güzel sonuçlar doğuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Beyaz masa sosyal medyada’ güzel sonuçlar doğuruyor

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Beyaz Masa Sosyal Medyada' uygulamasıyla vatandaşlarla belediye arasında sağlam bir köprü oluştuğunu ve çok güzel öneriler geldiğini söyledi.

‘Beyaz masa sosyal medyada’ güzel sonuçlar doğuruyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Beyaz Masa Sosyal Medyada’ uygulamasıyla vatandaşlarla belediye arasında sağlam bir köprü oluştuğunu ve çok güzel öneriler geldiğini söyledi.
Her çarşamba olduğu gibi bu hafta da vatandaşlarla sosyal medya hesabı üzerinden bir araya gelen Başkan Yalçın, sözlerine kendilerini evlerine misafir eden takipçilerine teşekkür ederek başladı. Vatandaşlarla aralarında çok güzel diyaloglar yaşandığına dikkat çeken Başkan Yalçın, oldukça yararlı öneriler geldiğini belirtti ve bunların Talas’ın kazanımları olacağını söyledi.
Yeni normalleşme sürecine de değinen Başkan Yalçın, maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ANINDA ÇÖZÜM
Daha sonra Başkan Yardımcıları ile birlikte vatandaşlardan gelen istekleri not alıp soruları cevaplayan Başkan Yalçın, proje gerektiren talepleri gündeme aldıklarını, kısa vadede çözülecek istekleri ise en kısa zamanda gidereceklerini söyledi.
Program esnasında bir takipçinin belirttiği adrese de anında ulaşan ekipler, istenilen temizlik çalışmasını sıcağı sıcağına yerine getirdi.
Geri dönüşüm, ilaçlama, okullar başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, toplumsal etkinlikler ve 7/24 kütüphane gibi birçok konudan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür alan Başkan Yalçın, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde görme ve işitme engelliler için bir bölüm oluşturulacağının da müjdesini verdi.

2 KİTAP TANITTI
Kitaba olan düşkünlüğü ve geniş kütüphanesi ile bilinen Başkan Yalçın bu hafta da takipçilerine kitap tavsiye etmeyi unutmadı. İlk olarak Talas Amerikan Hastanesi’nde görev yapan 2 doktorun hikayesini işleyen ‘2 Doktor 1 Yolculuk’ kitabını anlatan Başkan Yalçın, daha sonra da Türkiye’de modern anlamda psikoloji hastanesinin kurucusu olan Mazhar Osman’ı anlatan “Kapalı Kutudaki Fırtına” kitabını tanıttı. Başkan Yalçın son olarak da hem okuma hem de yazma konusunda toplum olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de boş arazide cenin bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de boş arazide cenin bulundu
Büyükşehir'den 'kontrollü sosyal hayat' uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 'kontrollü sosyal hayat' uyarısı
Kayserispor'da korona virüs bulgusuna rastlanmadı
YEREL HABERLER Kayserispor'da korona virüs bulgusuna rastlanmadı
Kayserispor´da test sonuçları negatif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor´da test sonuçları negatif çıktı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışması tamamlandı
Felç geçiren hasta hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Felç geçiren hasta hava ambulansı ile hastaneye ...
Kayseri ASKF için yeni aday Mutlu Önal adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Kayseri ASKF için yeni aday Mutlu Önal adaylığını ...
Fatih Türk: "Her güzel şeyin bir sonu vardır”
YEREL HABERLER Fatih Türk: "Her güzel şeyin bir sonu vardır”
Kayseri'de tek kullanımlık seccadelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kayseri'de tek kullanımlık seccadelere yoğun ilgi
65 yaş üstü vatandaşların Haziran ayı ödemesi kolluk kuvvetleri tarafından teslim edilecek
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşların Haziran ayı ödemesi kolluk ...
Memduh Başkanla neşeli bir gün
YEREL HABERLER Memduh Başkanla neşeli bir gün
Kayseri'de kafe işletmecisinin gazoz koleksiyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de kafe işletmecisinin gazoz koleksiyonu
Ali Dağı'na 20 bin metrekare daha yeşil alan
YEREL HABERLER Ali Dağı'na 20 bin metrekare daha yeşil alan
İngiltere’den dezenfektan üreten Türk firmaya teşekkür Gönderdiği numuneleri etiket ve içeriği ile aynı olması nedeniyle İngiltere, Erciyes Teknopark’ta dezenfektan üreten şirkete teşekkür etti
YEREL HABERLER İngiltere’den dezenfektan üreten Türk firmaya ...
Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını ...
Otomobilin çarptığı mobilya işçisi öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı mobilya işçisi öldü
Kayserispor'a gelir sağlamak için Kır Düğünü önerisi
YEREL HABERLER Kayserispor'a gelir sağlamak için Kır Düğünü önerisi
AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK'tan Destek
YEREL HABERLER AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK'tan ...
Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programları ile ilgili bilgilendirme Webinarı düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge ...
Kazakistan’dan Kıbrıs’a Kadar Sertifikalı Çilek Fidesi İhracatı Kayseri’den Yapılıyor
YEREL HABERLER Kazakistan’dan Kıbrıs’a Kadar Sertifikalı Çilek ...
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs önlemleri sonrasında yapılacak LGS sınavına girecek olan öğrenciler için video yayınlandı Videoda LGS için gerekli olan eşyalar, dezenfektanların nasıl kullanılacağı, maskeler ve sınıf düzenleri hakkında detaylı bilgiler verildi
YEREL HABERLER Öğrenciler LGS’ye böyle girecek Milli Eğitim ...
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yangın paniği
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yangın paniği
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler olabilir
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Sonbaharda küçük pikler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X