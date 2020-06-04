Kayseri'de boş arazide cenin bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş tarlada toprağa gömülü cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşparmak mahallesinde meydana gelen olayda, tarlada bir ağacın altında şüpheli hareketler yapan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaç altında kazı yapıldığını fark edince, inceleme başlattı. Ekipler, toprağa gömülmüş, ve 4 aylık olduğu değerlendirilen cenin buldu. Toprağın altından çıkarılan cenin, inceleme yapılmak üzere götürüldü.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.