İl Sağlık Müdürlüğü: "Kayseri Tabip Odası'nın açıkladığı korona virüs vakaları gerçeği yansıtmıyor"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri Tabip Odası'nın dün açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"03.06.2020 tarihinde Kayseri Tabip Odası tarafından şehrimizdeki korona virüs vakaları ile ilgili yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi kamuyouna saygıyla duyurulur."

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