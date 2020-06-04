Bellona Kayseri Avcı ile devam edecek

Bellona Kayseri basketbol takımı, coach Ayhan Avcı ile sözleşme yeniledi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, coach Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.
Bellona Kayseri Basketbol takımı başkanı Ömer Yağmur, coach Ayhan Avcı ile yaptıkları görüşme sonrasında anlaşmaya vardıklarını söyledi. Başkan Ömer Yağmur, "13 yıldır kulübümüzde görev yapan coach Ayhan Avcı ile bugün yaptığımız görüşme sonrasında 1 yıllık daha anlaştık. 20202021 basketbol sezonunda da coach Avcı ile yolumuza devam edeceğiz. Umarım başarılı bir döneme imza atarız" dedi.
Başkan Yağmur, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına da başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.