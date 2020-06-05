Liseliler 6 ilin dezenfektan ihtiyacını karşılıyor

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Kayseri’de bulunan Ahi Evran Meslek Lisesi’nde, Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrasında başlayan dezenfektan üretimi ile 6 şehrin ihtiyacı karşılanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, dezenfektan üretimi yapılan Ahi Evran Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, okulda üretilen ürünlerin fotoğrafını twitter hesabından paylaşarak, “Zor günlerde elini taşın altına koyan, üreten arkadaşlarımızı bugünler geçse de minnetle hatırlayacağız. El, ortam, elbise dezenfektanı , kolonya6 farklı ilimizin ihtiyacı Ahi Evran Meslek Lisemizden karşılanıyor. Emeğinize sağlık arkadaşlar” notu ile paylaştı.

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