Direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

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Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Erciyes Yolu'nda meydana gelen trafik kazasına M.Y. yönetimindeki 66 AAK 451 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile beraber otomobilde bulunan 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitlik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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