Virüse aldırmayıp halay çektiler Kayseri'deki asker uğurlamasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı

Kayseri'deki asker uğurlamasında gençler sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış etmeden eğlenerek halay çekti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kadir Has Spor Salonu'nun arkasında bulunan otopark alanında toplanan yaklaşık 30 kişi, arkadaşlarını askere uğurlamak için eğlence düzenledi. Müzik eşliğinde eğlenen gençler, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse aldırış etmedi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan gençler halay çekip, yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde eğlendikten sonra alandan ayrıldı.

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