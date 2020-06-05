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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir hem çevreyi koruyor hem de kazanıyor

İHA

Kayseri'nin temiz bir havaya sahip, sağlıklı ve kaliteli bir şehir olabilmesinin yanında şehre katma değer sağlayan çalışmaların öncüsü ve destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin çöplüğünün değerlendirildiği düzenli katı atık depolama sahasında elektrik, domates ve gübre üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir hem çevreyi koruyor hem de kazanıyor

Kayseri’nin temiz bir havaya sahip, sağlıklı ve kaliteli bir şehir olabilmesinin yanında şehre katma değer sağlayan çalışmaların öncüsü ve destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin çöplüğünün değerlendirildiği düzenli katı atık depolama sahasında elektrik, domates ve gübre üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği incelemede Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ile diğer ilgililer hazır bulundu.
Molu bölgesinde 410 bin metrekare alanda şehirden toplanan günlük bin ton çöplüğün işlendiği Düzenli Katı Atık Depolama Sahası bünyesindeki kompostlama tesisinde park ve bahçelerden budama yoluyla elde edilen atıklar gübreye dönüştürülüyor, sahada ortaya çıkan metan gazı kurulu gücü 5.7 megawatt olan enerji santralinde değerlendirilerek yıllık 38 milyon kw elektrik üretiliyor, elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği 10 bin metrekare kapalı alana kurulu serada da yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.
Başkan Büyükkılıç, kompostlama, elektrik ve serada yaptığı incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede, çevre bilincinin önemine işaret ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni projelerde bu konuya özel hassasiyet gösterildiğini kaydetti.
Düzenli Katı Atık Depolama Sahası’nda olması gerekenlerin ötesinde katma değer oluşturulabilmesine yönelik gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yatırımlar ve çalışmalar sayesinde hem daha temiz ve sağlıklı bir şehir oluştuğunu hem de ekonomik kazanımlar elde edildiğini belirtti.
Başkan Büyükkılıç, “Merkezdeki beş ilçemizin çöplerinden oluşan katı atık depolama sahamızdaki yapılanma sonrası 4 bin metrekarelik kompost alanımızda gübre üretiyoruz. Sahada oluşan gazları ayrıştırarak metan gazını enerji santraline yönlendiriyor ve buradan elektrik üretiyoruz. Enerji santralinde ortaya çıkan 60 derece sıcaklığındaki suyu da 10 bin metrekare alana kurulu seramızda kullanarak topraksız tarımla yıllık 500 ton domates üretiyoruz” diye konuştu.
Düzenli katı atık depolama sahasında hem kazandıklarını, hem de çevreyi koruduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Böylece şehrimize önemli bir değer katıyoruz. Elbette inancımızın, kültürümüzün gereği çevreyi korumak, çevreye sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımız” dedi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan ve “Sıfır Atık” projesine de değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık projesine de büyük destek verdiklerini hatırlatarak, “ Bu konuda en büyük, en anlamlı çalışmalar yaptığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ayrıca Kayserili hemşehrilerimizin bizim bu çalışmamıza verdiği desteği de göz ardı etmediğimizi de burada vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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