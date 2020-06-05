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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi'de tedbirlere uyularak ikinci Cuma namazı kılındı

İHA

Covid19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Develililer, sebze meyve pazarı başta olmak üzere M. Asım Köksal Cami, Aygözme Kalender Cami, Salih Onaran İmamhatip Ortaokulu, Nevzer Erciş İmamhatip Ortaokulu, Ahmet İslamoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi ve M. Asım Köksal İmamhatip Ortaokulu avlularını doldurdu.

Develi'de tedbirlere uyularak ikinci Cuma namazı kılındı

Covid19 tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Develililer, sebze meyve pazarı başta olmak üzere M. Asım Köksal Cami, Aygözme Kalender Cami, Salih Onaran İmamhatip Ortaokulu, Nevzer Erciş İmamhatip Ortaokulu, Ahmet İslamoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi ve M. Asım Köksal İmamhatip Ortaokulu avlularını doldurdu.
Cuma öncesinde Develi Belediyesinin camilere ulaştırdığı, maske, tek kullanımlık seccade ve dezenfektan desteğini cemaatin hizmeti için kullanıldı. Pazar yerine ve cami avlularına seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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