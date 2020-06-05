Boş arazideki cenini, düşük yapan Suriyeli kadın gömmüş

<br>Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, boş arazide bulunan cenini, hastanede düşük yapan Suriye uyruklu V.A.'nın (19) gömdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadesinde "Hastanede düşük yaptım. Hastane görevlilerinden gömmek için aldım" diyen V.A., düşük yaptığı hastane kayıtlarından doğrulanınca serbest bırakıldı.<br>Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi'ndeki otların arasında cenin olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemeyle 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmalarr sonunda, polis, cenini hastanede düşük yapan Suriye uyruklu V.A'nın gömdüğünü belirledi.<br>Gözaltına alınan V.A. polise verdiği ifadesinde, "Yaklaşık üç aylık hamileydim. Hastanede düşük yaptım. Hastane görevlilerinden gömmek için aldım. Evime yakın olan boş araziye gömdüm" dedi.<br>Polis ekipleri, hastane kayıtlarından da Suriyeli kadının düşük yaptığını belirledi. V.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-05 15:43:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.