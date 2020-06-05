Erciyes yolu asfaltında aşınma katmanı çalışmalarına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Geçtiğimiz yıllarda standartların çok üstünde asfalt serimi yapılan DeveliKayseri yolunun son aşaması olan aşınma katmanı çalışmasına başlandı.

Üzerinden belirli bir süre geçmesi gereken aşınma katmanı için ekip ve ekipmanlarıyla seferber olan Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 km’si kalan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.