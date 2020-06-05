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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenmanlar başladı. Atletizm sporcuları sosyal mesafe kurallarını gözeterek ilk antrenmanlarını atletizm pistinde yaptı.

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