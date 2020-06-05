MHP Milletvekillerinden Kayseri OSB’ye Ziyaret

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Genel Başkan TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Milletvekillerine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB’nin projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyarette, ülke ekonomisinin kalkınma ve gelişmesine önemli katkılar sağlayan sanayinin ihtiyaç ve beklentileri ve çözüm önerilerine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Milletvekilleri, Kayseri OSB tarafından şehitler anısına inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Parkı, inşaatı tamamlanan 600 kişilik yeni konferans salonunu ve OSB’nin muhtelif projelerini yerinde ziyaret ederek bölge müdürlüğünden ayrıldılar.

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