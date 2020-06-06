Hasan Hüseyin yüzük taktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar evliliğe ilk adımı attı.

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar nişan yüzüğü taktı. 26 yaşındaki futbolcu, Hüsna Önder ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı. Hasan Hüseyin Acar ile Hesna Önder’in nişan yüzüklerini Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı taktı ve genç çifte mutluluk temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.