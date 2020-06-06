AGÜ’den Uluslararası Bir Başarı Daha

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), dünyaca ünlü değerlendirme kuruluşu Times Higher Education’ın Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında vereceği 2020 Asya Ödülleri’nde, 'Yılın Uluslararası Stratejisi' kategorisine aday gösterilen tek Türk üniversitesi oldu.

Dünyaca ünlü değerlendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) toplumsal etki sıralamasında dünya üniversiteleri arasında son iki yıl üst üste ilk 200’de yer alan ve bu yıl da ilk 200’e giren tek Türk üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi, TIMES’ın bu kez Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında vereceği 2020 Asya Ödülleri’ne aday gösterildi. AGÜ, aday gösterildiği “Yılın Uluslararası Stratejisi” kategorisinde finale kalan tek Türk üniversitesi oldu. Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın vereceği 2020 Asya Ödülleri’nin adayları belli oldu. TIMES tarafından organize edilen Asya Üniversiteler Zirvesi kapsamında verilecek ödüller için AGÜ, 'Yılın Uluslararası Stratejisi' kategorisinde finale kalan 8 üniversite arasında yer aldı. AGÜ, hazırladığı uluslararasılaşma stratejisi ile bu kategoride finale kalan tek Türk üniversitesi olurken, yarışmanın ödül töreni ise Covid19 pandemisi nedeniyle 17 Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Bu başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma katkı olmak üzere üç misyonu olduğunu, bu üç misyonu da önemsediklerini ve AGÜ’yü uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversite olarak kurduklarını söyledi. Uluslararasılaşma stratejisi konusunda 20152020 yıllarını kapsayan bir yol haritası tasarladıklarını belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu konuda, paydaşlarının da katılımıyla 2015, 2017 ve 2019 yıllarında olmak üzere üç ayrı çalıştay düzenleyerek uluslararasılaşma stratejisini geliştirdiklerini anımsattı. Uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri haline getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu hedefe ulaşmak için dünyanın önde gelen yükseköğretim toplulukları olan Global Solutions Initiative (GSI), Magna Charta, SDSN Youth ve SDG Akademi gibi kuruluşlarla uluslararası ortaklıklar kurup, üyelikler aldıklarını dile getirdi. Sabuncuoğlu, tüm dünyadaki genç işsizliğine çözüm aranan Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu (ISYEC), yükseköğretimin sorunlarına çözüm önerileri getirilen Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) gibi çeşitli uluslararası organizasyonlar da gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Üniversite olarak gençlere yönelik faaliyetler yürüten Erasmus+, Eurodesk ve EVS gibi kuruluşlara da akredite olduklarını kaydeden Sabuncuoğlu, ayrıca 5 kıtada 50 farklı ülkeden 150 kurum ve kuruluşla iş birliği ve değişim anlaşmaları imzaladıklarını kaydetti. Sabuncuoğlu, Türkiye’nin sayılı SAT ve TOEFL sınav merkezlerinden biri olduklarını, 2019 Türkiye Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’nda devlet üniversiteleri arasında 1’inci olup, öğrencilerin de beğenisini kazandıklarını vurguladı.

Yaptıkları tüm bu çalışmaların AGÜ’ye uluslararası başarılar kazandırdığına dikkati çeken Sabuncuoğlu, Times Higher Education (THE) Quacquarelli Symonds (QS) ve Multirank gibi dünyanın önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında önemli dereceler elde ettiklerini ifade etti.

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