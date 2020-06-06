Kısıtlama kaldırıldı, Kayseri'de sokaklar yine boş kaldı

<br>Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına rağmen, Kayseri'de az sayıda kişinin dışarıya çıkması dikkat çekti.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kaldırıldı. Yasak olmamasına rağmen Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'nda az sayıda vatandaşın olması dikkat çekerken, vatandaşların 'Evde Kal' çağrılarına uyduğu gözlemlendi. Polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR<br>2020-06-06 12:50:46<br>

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