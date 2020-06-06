Kayseri Süper Amatör Liginde son 4 hafta heyecanı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20192020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu kararlar sonrası yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de kalan son 4 hafta heyecanı 18 Temmuz'da start alacak. Takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başlarken kalan son 4 haftanın nasıl oynanacağı ise merak konusu. Ligin kalan son 4 haftasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olacak. İşte Süper Amatör Küme'de kalan son 4.Haftanın Maç Programı;
23.Hafta
Kayseri GençlerbirliğiKayseri Şekerspor
Esen Makina BelsinsporHacılar Erciyesspor
Kayseri YolsporTalas Anayurtspor
Kocasinan ŞimşeksporÖzvatan Gençlikspor
Trend GayrimenkulsporKayseri Demirspor
Kocasinan ÜlküsporBuğdaylıspor
Kayseri SağlıksporDevelispor
24.Hafta
Kayseri DemirsporKayseri Sağlıkspor
Özvatan GençliksporTrend Gayrimenkulspor
Talas AnayurtsporKocasinan Şimşekspor
Hacılar ErciyessporKayseri Yolspor
Kayseri ŞekersporEsen Makina Belsinspor
BuğdaylısporKayseri Gençlerbirliği
DevelisporKocasinan Ülküspor
25.Hafta
Kayseri GençlerbirliğiDevelispor
Esen Makina BelsinsporBuğdaylıspor
Kayseri YolsporKayseri Şekerspor
Kocasinan ŞimşeksporHacılar Erciyesspor
Trend GayrimenkulsporTalas Anayurtspor
Kayseri Demirspor Özvatan Gençlikspor
Kayseri SağlıksporKocasinan Ülküspor
26.Hafta
DevelisporEsen Makina Belsinspor
Özvatan GençliksporKayseri Sağlıkspor
Talas Anayurtspor Kayseri Demirspor
Hacılar ErciyessporTrend Gayrimenkulspor
Kayseri ŞekersporKocasinan Şimşekspor
BuğdaylısporKayseri Yolspor
Kocasinan ÜlküsporKayseri Gençlerbirliği
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.