Kayseri Süper Amatör Liginde son 4 hafta heyecanı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 20192020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu kararlar sonrası yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de kalan son 4 hafta heyecanı 18 Temmuz'da start alacak. Takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başlarken kalan son 4 haftanın nasıl oynanacağı ise merak konusu. Ligin kalan son 4 haftasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olacak. İşte Süper Amatör Küme'de kalan son 4.Haftanın Maç Programı;

23.Hafta

Kayseri GençlerbirliğiKayseri Şekerspor

Esen Makina BelsinsporHacılar Erciyesspor

Kayseri YolsporTalas Anayurtspor

Kocasinan ŞimşeksporÖzvatan Gençlikspor

Trend GayrimenkulsporKayseri Demirspor

Kocasinan ÜlküsporBuğdaylıspor

Kayseri SağlıksporDevelispor

24.Hafta

Kayseri DemirsporKayseri Sağlıkspor

Özvatan GençliksporTrend Gayrimenkulspor

Talas AnayurtsporKocasinan Şimşekspor

Hacılar ErciyessporKayseri Yolspor

Kayseri ŞekersporEsen Makina Belsinspor

BuğdaylısporKayseri Gençlerbirliği

DevelisporKocasinan Ülküspor

25.Hafta

Kayseri GençlerbirliğiDevelispor

Esen Makina BelsinsporBuğdaylıspor

Kayseri YolsporKayseri Şekerspor

Kocasinan ŞimşeksporHacılar Erciyesspor

Trend GayrimenkulsporTalas Anayurtspor

Kayseri Demirspor Özvatan Gençlikspor

Kayseri SağlıksporKocasinan Ülküspor

26.Hafta

DevelisporEsen Makina Belsinspor

Özvatan GençliksporKayseri Sağlıkspor

Talas Anayurtspor Kayseri Demirspor

Hacılar ErciyessporTrend Gayrimenkulspor

Kayseri ŞekersporKocasinan Şimşekspor

BuğdaylısporKayseri Yolspor

Kocasinan ÜlküsporKayseri Gençlerbirliği

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