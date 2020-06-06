Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de mimar Erol Gülyuva kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gülyuva hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde meydana gelen olayda mimar Erol Gülyuva, uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Yaralanan Gülyuva ambulans beklenmeden araçla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.