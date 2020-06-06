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Kayseri’de 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bir apartmanda yaşayan 78 yaşındaki adam yakınları tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde yaşlı adamın vücudunda morluklar tespit edildi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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