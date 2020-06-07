Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Akkışla İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan ve bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören polis memuru Yüksel Sarıkaya hayatını kaybetti.
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