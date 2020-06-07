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Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa 'Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız' diyorlar”

İHA

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Koray Özandaç, düğün salonlarında korona virüs tedbirlerinin alındığını, salonların açılış tarihi ön görülmediği için bazı vatandaşların düğün salonlarını iptal ederek, evlerinin önünde düğün yapacaklarını söylediklerini dile getirerek, vatandaşlarda 'Bizim ailemizde hasta olmaz' algısının olduğunu söyledi.

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa 'Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız' diyorlar”

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Koray Özandaç, düğün salonlarında korona virüs tedbirlerinin alındığını, salonların açılış tarihi ön görülmediği için bazı vatandaşların düğün salonlarını iptal ederek, evlerinin önünde düğün yapacaklarını söylediklerini dile getirerek, vatandaşlarda 'Bizim ailemizde hasta olmaz' algısının olduğunu söyledi.
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Koray Özandaç, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve henüz açılış tarihi ön görülmeyen düğün salonlarının açılması gerektiğini dile getirdi. Özandaç, “Başkanlarımızla birlikte düğün salonlarının ne kadar profesyonel işletmeler olduğunu, yaptığımız hazırlıkların ne kadar yerinde olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Açılan restoranların ardından düğün salonlarının da sırada olduğunu ve biran önce açılmamız gerektiğini bekleyen yüzbinlerce çiftçimiz adına haykırmak istiyorum. Biz düğün salonu sektörü olarak tek başına hareket eden bir sektör değiliz. Bizimle beraber hareket eden 50’ye yakın sektör var. Bu sektörlerin her biri bizden haber bekliyorlar. Bizimle beraber turizm sektörü de canlanıyor. Gelin ve damadımız düğün tarihini aldıktan sonra tatilini organize ediyor. Ülkemizde hepsi birbirine bağlı bir çark dönüyor. Bu çarkın biran önce sıhhatli bir şekilde dönmesi düğün sektörüne de bağlıdır. Açılacağımız ön görülen günün biran önce adının koyulmasını istiyoruz. Çünkü başlayınca hemen düğün yapabilen bir sektör değiliz. Nihayetinde bir zamana ve bir sürece ihtiyacımız var. Davetiyeler, davetlilerin çağrılması, alınacak tedbirlerin neler olacağıyla ilgili kuralların koyulması gibi. Biz 1 Temmuz gibi açılmayı umut ediyoruz. Çünkü sezonumuzun tam ortasıdır. En azından sezonun ortasında sektör yakalanırsa ve misafirlerimizi ağırlamaya başlarsak davetiyelerin dağıtılmasına başlandığı andan itibaren alacağımız tedbirler ile güven içerisinde bu süreci aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının tedbirleri artırdığını dile getiren Özandaç, “Sektör olarak ve vatandaşlar olarak şöyle bir tehlike ile karşı karşıyayız. Çok düşük olsa da bir takım iptaller bütün salonlarımıza gelmeye başladı. ‘Evimizin önünde yapacağız, bağımız var düğünümüzü orada yapacağız. Tedbirde uygulamak zorunda kalmayız’ diyen halkımız var. ‘Bizim ailemizde hasta olmaz’ diye bir algı var. Biz düğün saloncuları olarak kapıdan her giren insanın potansiyel hasta olacağını öngörebilecek ve tedbirlerini ona göre alacak işletmeleriz. Girişte vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz, maskesi olmayanlara maskelerini dağıtacağız, 12 kişilik masalarda 6’şar kişi oturacağız. Eğlenceyi biraz daha geri plana bırakıp olması gereken ritüeller içerisinde sağlamaya özen göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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