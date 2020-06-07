Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz' çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir ekibiyle “Koramaz” çıkarması yaptı. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler hem yürüyüş yaptı hem de UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan eşsiz güzellikteki Koramaz Vadisi’nde planlamalar yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde gerçekleştirilen inceleme yürüyüşüne Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nde sabah erken saatte başlayan inceleme yürüyüşü sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir parkurda gerçekleştirildi. Koramaz Vadisi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi dokusu, endemik bitki türleri ve canlı çeşitliliği ile son dönemlerde turizm alanında Kayseri’nin önemli bir merkezi haline geldi. Koramaz Vadisi’nin tanıtımına büyük önem veren Başkan Büyükkılıç, yürüyüş esnasında vadide yaşayan bitki ve böcekleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Korama Vadisi’nde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde Başkan Büyükkılıç ve beraberindekilere Kayseri gastronomisinin geçmişten gelen en önemli miraslarından biri olan Dorak Yoğurdu’nun da tadına baktılar.

İçerisinde 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100’den fazla sivil mimari yapı, 40’dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 tane yeraltı şehri, 21 tane columbarium mezar, 6 adet tümülüs tepsit edilden Koramaz Vadisi, son dönemlerde bilim insanlarının da gözdesi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Koramaz Vadisi’nin turizm anlamında bir cazibe merkezi olma adına burada inceleme yapmak isteyen bilim insanlarına gerekli desteği veriyor.

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