İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ Oldu

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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı seçiminde Erdal Dağ 229, Alkan Koyuncu ise 140 oy aldı.

Melikgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde 429 delege oy kullandı. Melikgazi İlçe Başkanlığı seçiminde Erdal Dağ ile Alkan Koyuncu'nun listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonrasında İyi Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'na 229 oy alan Erdal Dağ seçilirken, Alkan Koynucu ise 140 oy aldı.

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