Ahi Evran Mahallesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Kayseri’nin Ahi Evran Mahallesinde çıkan kavgada bir kişi karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi Ilıca Caddesi’nde A.T. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.T., S.Ç.’yi karın ve göğüs kısmından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan S.Ç. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olay sonrasında kaçan A.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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