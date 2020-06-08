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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbaşı - Karadayı sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor

İHA

Kayseri'nin Bünyan İlçesinde bulunan Bünyan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan 'Elbaşı Karadayı Sulaması' inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Elbaşı - Karadayı sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor

Kayseri’nin Bünyan İlçesinde bulunan Bünyan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan 'Elbaşı Karadayı Sulaması' inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Kayseri ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Kayseri’nin Bünyan İlçesinde bulunan Bünyan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan 'Elbaşı Karadayı Sulaması' inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. İş kapsamında 71 kilometre CTP, 144 kilometre HDPE olmak üzere toplam 215 kilometre boru döşenecek. Günümüz itibariyle yaklaşık 17 kilometre CTP, 26 km HDPE boru döşenmiştir. 2 bin 400 mm ve bin 200 mm'lik CTP boruların döşemesi devam eden işin fiziki gerçekleşmesi yüzde 13 seviyesindedir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı, Karadayı, Akmescit mahallelerinde toplam 54 bin 20 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Çalışmaların tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2 bin 430 kişiye istihdam alanı 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 34 milyon 804 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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