Kocasinan Belediyesi'nden erkeklere özel tesis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyesi'nden erkeklere özel tesis

İHA

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzlu, sauna ve fitness gibi hizmetlerinin sunulacağı tesiste sona yaklaşıldı. Mimarsinan Mahallesi'ndeki tesisin son durumunu inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükseltecek hizmetler ürettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nden erkeklere özel tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzlu, sauna ve fitness gibi hizmetlerinin sunulacağı tesiste sona yaklaşıldı. Mimarsinan Mahallesi’ndeki tesisin son durumunu inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükseltecek hizmetler ürettiklerini söyledi.
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi’ne 2 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen sosyal tesisin son halini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnsan odaklı belediyeciliği önemsediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal hayatına renk katmak için modern tesisler inşa ettiklerini ifade etti. Kocasinan’ın hizmet ağının hızla büyüdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;
“Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz. Mimarsinan Mahallemizdeki bu tesisimiz ise bölgede yaşayan erkek vatandaşlarımıza hizmet verecek yüzme havuzu, sauna, spor salonu ve fitness gibi imkanları olan bir merkez olacak. Tüm vatandaşlarımızın bildiği gibi Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, spordan kültüre ve el becerileri olmak üzere her alanda faaliyetler yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın hayat boyu sporun içerisinde yer alabilmeleri için bu tesisleri oldukça önemsiyoruz. Daha önce bayanların hizmetine sunduğumuz yüzme havuzu ile birlikte bu tesisin de tamamlanmasıyla bölgemizdeki bir ihtiyacı daha karşılamış olacağız. Tesisimizin şimdiden Kocasinan'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ta proje ve yatırım değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Talas'ta proje ve yatırım değerlendirme toplantısı
Melikgazi Belediyesi'nden cazip fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden cazip fiyatlarla ev sahibi ...
Kocasinan Vefa Destek Grubu 15 bin ailenin yüreğine dokundu
YEREL HABERLER Kocasinan Vefa Destek Grubu 15 bin ailenin yüreğine ...
Düğünler yapılmayınca sahte para satışları da durdu
YEREL HABERLER Düğünler yapılmayınca sahte para satışları da durdu
Elbaşı - Karadayı sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Elbaşı - Karadayı sulamasında çalışmalar hızla devam ...
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam ...
Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı
Kamşusunun oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Kamşusunun oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı
Vali Günaydın’dan ‘Ziyaret Uyarısı’
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan ‘Ziyaret Uyarısı’
Ahi Evran Mahallesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ahi Evran Mahallesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ Oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ Oldu
Kayseri'de 2 parkta yılan paniği
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 parkta yılan paniği
Kısıtlama olmayınca vatandaşlar mesire alanlarına akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama olmayınca vatandaşlar mesire alanlarına ...
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin keyfini doyasıya yaşadılar
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin keyfini ...
Kocasinan'da yenilenen Ihlamur Köprüsü için 24 saat çalışma
YEREL HABERLER Kocasinan'da yenilenen Ihlamur Köprüsü için 24 saat ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz' çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Koramaz' çıkarması
Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı
YEREL HABERLER Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek ...
Prof. Dr. Yıldız:  Kene saç içinde görülebiliyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız:  Kene saç içinde görülebiliyor
Aracın altına giren kedi sürücüyü uzun süre uğraştırdı
YEREL HABERLER Aracın altına giren kedi sürücüyü uzun süre ...
Koronavirüs ile mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Koronavirüs ile mücadele hız kesmiyor
Melikgazi'den sağlığa destek
YEREL HABERLER Melikgazi'den sağlığa destek
Yurdaer Şahin: "Her krizde fırsat vardır" İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin: "Ya birlikte var olacağız yada birer birere yok olacağız"
YEREL HABERLER Yurdaer Şahin: "Her krizde fırsat vardır" İYİ Parti ...
Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa 'Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız' diyorlar”
YEREL HABERLER Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X