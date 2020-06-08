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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Tokgöz: Bu hafta Kayserili taraftarlarımızı sevindireceğiz

DHA

Mustafa Tokgöz: Bu hafta Kayserili taraftarlarımızı sevindireceğiz

<br>Yasin DALKILIÇ Muhammed KISIR / KAYSERİ (DHA) Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligin 27'nci haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "İnşallah 3 puanı alıp bu ligde kalmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Buna bizler inanıyoruz. Takımımız mücadele verecek, buna ben kefil olabilirim. İnşallah bu hafta Kayserili taraftarlarımızı sevindireceğiz" dedi.<br>Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tokgöz, pandemi sürecinde kulüp olarak titiz davrandıklarını ifade ederek, "Uzunca bir aradan sonra bu hafta ligler başlıyor. Hasret sona eriyor. İlk başta zor bir süreç atlatıldı. İnşallah salgın kısa süre içerisinde biter. İlk başta ligler başlanılacak denildi ve bizim endişemiz büyüktü. Çünkü normalleşme sürecinde hemen hemen ilk tarih Türkiye'de Süper Lig'in oynanış tarihiydi. O zaman çok ciddi endişelerimiz vardı ama diğer yenileşme süreçleri akabinde geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası yasaklar kaldırıldı. Bizde inşallah bu hafta liglere başlıyoruz. Bizim son 2 koronavirüs testlerimiz negatif çıktı. Bizler bu konuda gayet titiz davrandık. Özenli davrandık. Biliyorsunuz tesislere girişleri dışarıdan tamamıyla kapattık" şeklinde konuştu.<br>"BÜTÜN ÖDEMELER YAPILDI'<br>Asbaşkan Tokgöz, takım olarak maçlara hazır olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Oyuncularımız hırslı ve motivasyon en yüksek derecededir. Sezon başından beri her şeyin bir arada gittiği, ilk defa bu döneme denk geldi. Sezon başında bir sürü aksaklıklar yaşandı. Başkan ve hoca değişimleri gibi. Ödemeler yapılmamıştı. Şimdi ödemelerin yapıldığı, takımın motive olduğu ve kenetlendiği bir takım olduk. Bu pandemi sürecini en iyi Kayserispor'un değerlendirdiğini söyleyebiliriz. İnşallah en yakın zamanda ve bu hafta puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah 3 puanı alıp bu ligde kalmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Buna bizler inanıyoruz. Takımımız mücadele verecek. Ben kefil olabilirim. İnşallah bu hafta Kayserili taraftarlarımızı sevindireceğiz. Lopes için sabah bir görüşme yapıldı. Büyük ihtimalle Lizbon'dan Amsterdam'a geçecek. Oradan da Kayseri'ye gelmesi için uçak planı yapıldı. Geldiğinde tabii karantina süreci olacak. Testleri de yapılacak. Takımla çalışması biraz zaman alabilir ama inşallah Lopes'i getiriyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Asbaşkan Mustafa Tokgöz'ün açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-06-08 14:09:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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