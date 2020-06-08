Eski patronunu öldüren 16 yaşındaki zanlı yakalandı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Kayseri'de Serdar Çınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-06-08 16:54:34<br>
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