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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz"

İHA

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Fenerbahçe deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz"

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Fenerbahçe deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını sürdürürken Asbaşkan Mustafa Tokgöz yaşanan süreci değerlendirdi. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Uzunca bir aradan sonra maçlar bu hafta başlıyor ve hasret sona eriyor. Zor bir süreç atlatıldı. İnşallah bu salgının en kısa zamanda tamamı ile bitmesini diliyorum. İlk başta ligler başlanılacak denilince endişemiz büyüktü. Geçen süreçte endişelerimiz azaldı. Umarım virüssüz sezonu tamamlarız. Kayserispor kulübü olarak yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu konuda çok titiz ve özenli davrandık" dedi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Bu pandemi sürecini Kayserispor olarak iyi değerlendirdik. Oyuncularımız hırslı ve motivasyonları yüksek derecede. Sezon başından beri her şeyin iyi gittiği bir dönemdeyiz. Ödemeler yapılıyor, oyuncular ile ilgileniliyor. Takımımız kalan 8 maça çok iyi konsantre olmuş durumda. Başarı için kenetlenmiş durumdayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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