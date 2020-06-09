Kayserispor Fenerbahçe'ye bileniyor

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Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda hasret Cuma günü sona eriyor. Ligin 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden başladı. Hafta sonunu izinli geçiren ve dünden itibaren yeniden çalışmalara başlayan SarıKırmızılılar, çalışmalarını pür dikkat sürdürüyor.

Dün çift idman yapan bugün de teknik taktik ağırlıklı çalışacak olan sarı kırmızılılar, 11 Haziran Perşembe günü yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

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