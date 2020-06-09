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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu için planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor

İHA

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Meclis gündemine taşıdığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Kayseri ili ve ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleri hakkında cevap gelirken; yapılan açıklamada Melikgazi Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu ile ilgili planlama ve projelendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu için planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Meclis gündemine taşıdığı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kayseri ili ve ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleri hakkında cevap gelirken; yapılan açıklamada Melikgazi Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu ile ilgili planlama ve projelendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kayseri ili ve ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleri sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşımıştı. TOKİ’nin kurulduğu yıldan 2019 yılına kadar Kayseri ve ilçelerinde gerçekleştirmiş olduğu projelerin hangileri olduğunu, bu projelerle kaç konut üretildiğini ve bu konutların merkez ve ilçelere göre dağılımının nasıl olduğunu sorgulayan Milletvekili Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltmişti: “Kayseri genelinde inşaat durumunda olan kaç toplu konut projesi vardır? Bu projelerin ve konut sayılarının ilçelere göre dağılımı nasıldır? TOKİ tarafından önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek toplu konut projeleri hangi ilçelerimizde gerçekleştirecek ve ne kadarlık konutu kapsamaktadır? Belediyeler tarafından ilçelerinde toplu konut projesi gerçekleştirilmesi için talep bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise hangi ilçede kaç konutluk proje talebi vardır? TOKİ tarafından üst gelir seviyesindeki vatandaşlarımıza yönelik konut üretimi yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç konut üretilmiş ve bu proje nerelerde gerçekleştirilmiştir?” Özdemir, Kayseri’de TOKİ tarafından tamamlanan uygulamaların toplan yatırım bedelinin yaklaşık 2 milyar TL civarında olduğunu ve TOKİ’nin 2021 yılı yatırım programlarında Kayseri ilçelerinin de yer alacağı bilgisinin yetkililerce kendisi ile paylaşıldığını belirtti. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in vermiş olduğu soru önergesine gelen cevap ise şu şekilde;
"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri ve ilçelerinde bugüne kadar 45 şantiyede 18 bşn 67 konutun yanı sıra 13 ilkokul, 2 lise, 1 pansiyon, 2 kreş, 1 kütüphane, 25 cami, 1 sağlık ocağı, 3 spor salonu ve 21 ticaret merkezi tüm sosyal donatılarıyla birlikte hayata geçirilmiştir. TOKİ tarafından Kayseri İli, İncesu İlçesi 5.Etap Süksün / Zafer Mahallesi, 108 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacaktır. Ayrıca; Kayseri de 100 Bin Yeni Sosyal Konut kampanyası kapsamındaki (Kocasinan Karpuzatan 550 konut, Melikgazi Mimarsinan 700 konut, Melikgazi Esnafsan. 3. Etap 284 konut, Kocasinan Oto San. 3. Etap 444 konut, Kocasinan Oto San. 4. Etap 300 konut, Melikgazi Gazeteciler Cemiyeti 386 konut ve Sarıoğlan 2. Etap 230 konut) konut projeleri için başvurular 15.01.2020 itibari ile sona ermiş ve 2 bin 894 konuta, 42 bin 28 başvuru yapılmıştır. Bu projelerle ilgili planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. TOKİ'ye talep örgütlenmesi kapsamında Kayseri'nin Develi, Hacılar, İncesu, Tomarza ve Yahyalı Belediyelerinden iletilen konut talepleri değerlendirme aşamasında olup, konut sayıları yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir. Kayseri'de kentsel dönüşüm kapsamında Kayseri Büyükşehir Başkanlığı tarafından Melikgazi İlçesi, Camikebir (Suriçi) Mahallesi sınırları içindeki alanda proje üretilerek şehir merkezinin yenilenmesi talebi bulunmaktadır. Belediye ile Melikgazi İlçesi, Camikebir (Suriçi) Mahallesi sınırları içinde bulunan yaklaşık 27.200 m2 alanda kentsel dönüşüm projesi yürütülmesine yönelik protokol çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Camikebir (Suriçi) Mahallesinde Z+1 katlı, 43 adet çeşitli büyüklükte (2.242,93 m inşaat alanı) ticari üniteler ile Karayolları parselinde de Z+7 katlı olarak üstü otel, zemin katları ticari ünite olacak projeler planlanmaktadır. Ayrıca; Camikebir Yapı Kooperatifi'nden gelen talep doğrultusunda Kayseri İli Kocasinan İlçesinde 25 ha. alanı kapsayan Tekstilpark Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar devam etmektedir. TOKİ genel bütçeden ödeme almadan faaliyetlerini yürütmekte olup, arsa karşılığı kaynak geliştirme ve gelir paylaşımı projeleriyle düşük ve orta gelirlilere yönelik konut projelerinin finansmanına kaynak sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kayseri'de inşa edilen her hangi bir uygulama bulunmamaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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