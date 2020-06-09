Fenerbahçe-Kayserispor maçı hakemleri belli oldu Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan ligin 27. hafta karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında 12 Haziran 2020 Cuma günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4. Hakemi Cihan Aydın.
Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Bahattin Şimşek olurken, AVAR Hakemi ise Erkan Engin yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.