Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

DHA

KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatleride Kayseri Develi yolunun Ayvazhacı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Demir yönetimindeki 50 AU 724 otomobil, karşıdan gelen Sadık Güvenç'in kullandığı 38 AAP 245 kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Demir, hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ramazan Demir, Ahmet Demir, Halime Nur Demir ile kamyonet sürücüsü Sadık Güvenç yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla...

Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatleride Kayseri Develi yolunun Ayvazhacı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Demir yönetimindeki 50 AU 724 otomobil, karşıdan gelen Sadık Güvenç'in kullandığı 38 AAP 245 kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Demir, hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ramazan Demir, Ahmet Demir, Halime Nur Demir ile kamyonet sürücüsü Sadık Güvenç yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Develi KAYSERİ, (DHA)<br>2020-06-10 13:36:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor
YEREL HABERLER Bünyan'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su ...
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ...
Bu tesiste üretilen hiçbir şey boşa gitmiyor Elektrik üretiminde açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği domates serasında yıllık 500 ton ürün üretimi gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Bu tesiste üretilen hiçbir şey boşa gitmiyor Elektrik ...
(Özel) Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Anıza Direkt Ekim ile tarlalardan 1 yılda 1 buçuk ürün alınacak” Çiftçi Emre Sarı: “Tarlaya tek seferde ekim yapıp, sadece hasat yapmaya geliyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe ...
Yerköyspor Stadı'nda çevre düzenlemesi yapılacak
YEREL HABERLER Yerköyspor Stadı'nda çevre düzenlemesi yapılacak
Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi'nin ...
Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 ...
Nevşehir'e ilk kadın vali
YEREL HABERLER Nevşehir'e ilk kadın vali
Talas'ta taksi duraklarına hijyen paketi
YEREL HABERLER Talas'ta taksi duraklarına hijyen paketi
Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli
YEREL HABERLER Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli
Kayseri polisinden FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 7 gözaltı Gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilmiş hakim ve savcılar da var
YEREL HABERLER Kayseri polisinden FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: ...
65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkabilecek
YEREL HABERLER 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar sokağa ...
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına ...
Yaralı şahin ve yavru karga korumaya alındı
YEREL HABERLER Yaralı şahin ve yavru karga korumaya alındı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde kimsesiz hastalara taşıma hizmeti
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde kimsesiz hastalara taşıma ...
Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla ...
Jandarma aranması bulunan 88, terör suçu şüphelisi 9 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma aranması bulunan 88, terör suçu şüphelisi 9 ...
Türkiye'nin en büyüğü Hava İkmal Millet Bahçesi için ihaleye çıkılıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyüğü Hava İkmal Millet Bahçesi için ...
Marketten tırnakçılık yapan 2 kadın jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Marketten tırnakçılık yapan 2 kadın jandarma ...
Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı
Melikgazi'de arabalı sinema günleri başlıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de arabalı sinema günleri başlıyor
Başkan Öztürk’ten encümen üyelerine teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Öztürk’ten encümen üyelerine teşekkür
Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında
YEREL HABERLER Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X