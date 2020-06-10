Katı Atık Depolama Tesisi'nde, yıllık 500 ton domates üretiliyor

<br>Yasin DALKILIÇMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl önce faaliyete geçirilen Katı Atık Depolama Tesisi'nde, yıllık 500 ton topraksız domates üretiliyor. Domateslerin bir kısmı şehir içindeki hallerde değerlendirilirken, bir kısmı da yurt dışına gönderiliyor.<br>Kayseri Büyük Şehir Belediyesi'nin 2013 yılında kurduğu Katı Atık Depolama tesisine getirilen günlük 1000 ton çöp, 410 bin metrekare alanda işleniyor. İşlenen çöplerden oluşan metan gazı, kurulu gücü 5.7 megawatt olan enerji santralinde değerlendirilerek, yıllık 38 milyon kilowatt elektrik üretiliyor. Ayrıca, elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak su da 10 bin metrekare kapalı alanın ısıtılmasında değerlendiriliyor. Serada ise topraksız yıllık 500 ton domates üretilerek, piyasaya sunuluyor.<br>ÜRETİLEN DOMATESLER YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR<br>Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanı Buket Ergin, Katı Atık Depolama Tesisi'nin çok büyük bir alan olduğunu belirterek, "Şehrin merkez ilçelerinden gelen çöpleri biz burada depoluyoruz. Bu çöpler ve katı atıklardan da metan gazı üretimi gerçekleştiriyoruz. 5.7 megawatt kurulu gücünde bir enerji üretim tesisimiz var. Ürettiğimiz metan gazlarını burada yakıyoruz. Jeneratörlerden çıkan 90 derecelik atıl sıcak suyu da serayı ısıtmak için kullanıyoruz. 10 bin metrekarelik alanda kurduğu domates seramızda topraksız tarım yapılıyor. Yıllık 500 ton üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz domatesleri hem şehir içindeki halimizde değerlendiriyoruz hem de yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.<br>'ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ'<br>Domates serasında, yılın 8 ayı 50 kişilik ekibin çalıştığını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti: "Ziraat mühendisimizin gözetiminde tesisimizi işletiyoruz. Bizler burada büyük bir çaba içerisinde çalışmaktayız. Domates seramızda domateslerimizi üretip şehrimize ve ülkemize bir katma değer sağlıyoruz. Sürdürebilir enerji kavramı burada ortaya çıkıyor. Biz şehrimizi ve ülkemizi seviyoruz. Doğal olarak bulunan metan gazını yakalıyoruz. Hiçbir enerji sarf etmeden metan gazı ile elektrik üretiyoruz. Sonrasında çıkan ve atıl durumda bulundurabileceğimiz bu ısıyı domates serasında kullanıyoruz. Sürdürebilir kavramı ile çevreye de çok büyük bir katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda entegre bir tesis olduğu için park ve bahçelerden çıkan atıklarımızı kompost üretimi de yapıyoruz. Bu ürettiğimiz kompostları da yine şehrimizde park ve bahçelerimizde kullanıyoruz. İleri dönemde bu tesisi büyütmek için bir çalışma var." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-06-10 14:58:06<br>

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