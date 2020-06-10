Kayserispor taktik çalıştı

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Hes Kablo Kayserispor, cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için taktik çalışması yaptı.<br>Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam eden sarı kırmızılılar, 11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarına hız veren Kayserispor hafta boyunca bu karşılaşmaya hazırlandı. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde taktik çalışması yapan Kayseri takımı yarın ter idmanından sonra havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-10 20:08:51<br>

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