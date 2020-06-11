Kayserispor, Levent ile sözleşme yenilemedi

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Hes Kablo Kayserispor'da Levent Gülen ile yollar ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor takımında bir futbolcu ile daha yollar ayrıldı. Uzun süredir takımda yer alamayan gurbetçi futbolcu ile yola devam etmeme kararı alındı. Bu sezon sadece 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında görev yapan Levent Gülen ile kontrat yenilenmedi. 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren Levent Gülen ile karşılıklı mutabakata varılarak sezonun tamamlanması beklemedi.

Son olarak 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri'de oynanan Hes Kablo KayserisporFenerbahçe maçında forma giymiş ve sonrasında yaşadığı sakatlıktan ötürü ameliyat olarak futboldan uzak kalan defans futbolcusu Levent Gülen'in Kayseri macerası noktalanmış oldu.

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