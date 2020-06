Talas'ta bina görevlilerine ilk yardım eğitimi

Talas Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden bina görevlilerine yönelik ilk yardım eğitim programı düzenledi.

Belediye Meclis Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen eğitim programında Kızılay Talas İlçe Başkanı Ünal Yüksel ve Kızılay gönüllüsü Dr. Tayfun Yılmaz tarafından temel ilk yardımın yanı sıra afet zararlarını azaltma konusunda bilgiler verildi. Programın açılışına katılarak kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilk yardım konusuna büyük önem verdiklerini belirtti ve Talas’ta ilk yardım eğitimi almayan kimse kalmayana kadar bu işi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Yalçın şöyle konuştu; “Eğitim, hayatımızın her anında devam ediyor. Bugün de burada ilk yardım ve afat zararlarını azaltma konusunda bir eğitim programındayız. İlk olarak bina görevlilerinden başladık çünkü bir binadaki 60 daire ve orada yaşayan yüzlerce can size emanet. Bir sıkıntı olduğunda ilk kapısı çalınan sizlersiniz. Bundan sonra da değişik meslek gruplarına yönelik olarak ilk yardım eğitim programlarımız devam edecek. Talas’ta ilk yardım eğitimi almayan kimse kalmayacak.”

Programda daha sonra Kızılay Talas İlçe Başkanı Ünal Yüksel ve Kızılay gönüllüsü Dr. Tayfun Yılmaz tarafından kalp krizi, trafik kazası, bayılmalar, yaralanmalar vs. gibi günlük hayatta karşılaşılabilecek birçok konuda eğitici bilgiler verildi. Ayrıca deprem, sel, yangın vs. gibi bir doğal afet durumunda ilk yapılması gerekenler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılara içerisinde maske, kolonya ve dezenfektan bulunan hijyen paketi dağıtıldı.

