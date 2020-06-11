Kayseri'de, 3 katlı apartman karantinaya alındı

<br>Yasin DALKILIÇMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 katlı apartman, binada yaşayan Suriye uyruklu 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Kocasinan Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Suriye uyruklu 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ikili, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 30 kişinin yaşadığı apartman, 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Polis, bina girişini güvenlik şeridi ile giriş-çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri de binada yaşayanlardan numune aldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-06-11 12:17:18<br>
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