Bakan Selçuk Kayseri'ye geliyor

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Kayseri'ye geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverler tarafından yaptırılacak olan 10 adet okulun protokol töreni için yarın Kayseri'ye gelecek.

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