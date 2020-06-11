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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç iş dünyasıyla buluşuyor

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri ilgilendiren her konuda öncü olmaya devam ediyor. İş dünyasına yönelik başlattığı toplantıların ilkinde "Konteyner Üretimi ve Lojistik Taşımacılık" konularını ele alan Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin sevdalısı bu güzel ekiple birlikte, şehrimize ülkemizi geleceğe hazırlama yönünde irade gösteriyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç iş dünyasıyla buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri ilgilendiren her konuda öncü olmaya devam ediyor. İş dünyasına yönelik başlattığı toplantıların ilkinde “Konteyner Üretimi ve Lojistik Taşımacılık” konularını ele alan Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin sevdalısı bu güzel ekiple birlikte, şehrimize ülkemizi geleceğe hazırlama yönünde irade gösteriyoruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç’ın Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlediği toplantıya, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut, ISISAN Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özbıyık, Mardan Lojistik’ten Zafer Yurci ve TURPET’ten Adnan Turgut katıldı.
Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret alanında da şehri daha ileriye taşımanın önemine işaret ederek, bunun için daha sık aralıklarla bir araya gelinmesinin önemini vurguladı. Toplantıya katılıp şehir adına güç birliği yapan başkanlar ile iş adamlarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Malumunuz geçenlerde çok değerli Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüşmelerimizde Kayseri’mize bir tavsiye de bulundu. Dünyada konteyner konusunda Kayseri’nin bu işi yapabilecek kapasitesi olduğunu ön gördü. Çin’in hakim olduğu konteyner konusunda dünyaya hükmettiği süreçte bizimde bu işi sahiplenip, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkililerinin destekleri ile Kayseri’de bir merkez olarak hayata geçirmeyi istiyoruz. Bunun zor olmayacağını, başaracak güç ve kapasitemiz olduğunu vurgulamak üzere, değerli başkanlarımızı biz buraya davet ettik. Onlarda bizi kırmadılar, ne yapmalıyız, nasıl bir yol almalıyız. Nasıl bir teknoloji ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gitmeliyiz. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Şehrimizin sevdalısı bu güzel ekiple birlikte katma değer açısından, istihdam açısından, ülkemize döviz girdi açısından, neler yapabiliriz bunlara yoğunlaşacağız. Bir bakıma şehrimizi, ülkemizi, geleceğe hazırlama yönünde irade gösteriyoruz. Şimdiden katkısı olacak, emeğini esirgemeyecek, dostlarımıza teşekkür ediyorum”
Başkan Büyükkılıç, iş dünyası ile önümüzdeki günlerde de bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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