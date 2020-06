Melikgazi’den Kayserispor’a seyirci desteği

Melikgazi Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında futbolseverlere özel 'Arabada Maç İzleme Günleri' etkinliği düzenlenecek.

12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Kadir Has Stadyumu otoparkında gerçekleşecek olan etkinlikte 20192020 Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçlarından Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması izlenecek. Otopark içerisinde gerçekleştirilecek etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar, kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek maç keyfi yaşayacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bildiğiniz gibi ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde özgürce sokağa çıkmanın ve istediğimiz her şeyi yapabilmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Salgından dolayı futbol müsabakaları iptal edilmişti. Yarın Kayserispor İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Deplasmanda olmamıza rağmen seyircisiz oynanacak. Ama biz burada Kayserispor'umuzu en iyi ve en güçlü şekilde destekleyeceğiz. Kadir Has Stadyumu otoparkında dev ekranda bu maçı canlı olarak yayınlayacağız. Arabaların radyo frekansından maçı dinleyecekler. İnşallah Kayserisporumuz bu zorlu günleri atlatacak ve ligde kalacaktır. İnşallah Kayserispor hak ettiği yere gelecek. Bu zorlu süreçte de Melikgazi Belediyesi olarak sizleri spor, kültür ve sanat etkinliklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sizlere bir nebze de olsa moral vermek için arabada maç etkinliği başlattık. Kayserisporumuza destek için tüm futbolseverleri araçlarıyla bu renkli etkinliğe katılmaya davet ediyorum” dedi.

Klasik araçlarında olacağı etkinlikte ayrıca maçın devre arasında katılımcılara çekiliş yapılarak Kayserispor’un lisanslı ürünü hediye edilecek.

