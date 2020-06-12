'Metresi 300 liraya' yılan yakalıyor

<br>Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 'yılan avcısı' olarak bilenen İsmail Kara (48), evlere giren yılanları eliyle yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.<br>Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok bölgede uzunluğu 1 ile 3 metre arasında yılan görülmeye başladı. Dün de Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi´nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Paniğe kapılan Sayit, yılanı çıkarmak için ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara'dan yardım istedi. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.<br>'15 DAKİKADA YILANI ELLERİ İLE BULDU'<br>Mustafa Seyit, bahçedeki yılan görünce korktuklarını söyleyerek, "Aklıma ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara geldi. Komşuların yardımı ile telefonuna ulaştığım Kara'yı aradım. Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" dedi.<br>'Yılan avcısı' Kara ise, "Ömrüm dağlık alanlarda geçti. Yılanların türünü adım gibi biliyorum. Talep fazla olunca yılanı para karşılığı yakalıyorum. Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum. Hatta Sarıoğlan dışından yakın il ve ilçelere de çağırıyorlar. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez ama bölgedeki bazı yılanlar zehirli olabiliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA<br>2020-06-12 12:34:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.